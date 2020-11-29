Сегодня состоится детское Евровидение-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Варшаве в воскресенье, 29 ноября, состоится детский песенный конкурс "Евровидение-2020". Украину будет представлять 14-летний Александр Балабанов с песней "Відкривай", передает УНН со ссылкой на данные организаторов.
Так, в воскресенье, 29 ноября в 18:00 состоится Гранд-финал Детского песенного конкурса Евровидение-2020. Общественное будет транслировать событие на нескольких платформах одновременно.
Комментировать трансляцию будет ведущий Тимур Мирошниченко. Спикером для объявления 12 баллов от украинского жюри станет представительница Украины на Детском Евровидении-2019 София Иванько.
Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидят живые включения, где представитель Украины на Детском Евровидении-2020 Александр Балабанов будет общаться с ведущими из Варшавы. Он выступит под номером 11 с песней "Відкривай".
Лозунг конкурса в этом году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.
В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.
Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.
Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) будет принимать мероприятие во второй раз подряд.