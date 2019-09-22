Сьогодні в Україні відзначають День молитви за сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Сьогодні в Україні святкують День молитви за сім'ю. Цього дня молебні святим Богоотцям Іоакиму та Анні звершуються зі спеціальними молитовними проханнями про мир та злагоду у родинах, передає УНН.
Відповідне розпорядження підписав Блаженніший Митрополит Епіфаній 19 вересня. Його опубліковано на сайті ПЦУ.
"Відповідно до рішення Синоду благословляється архієреям та священнослужителям цього дня в усіх храмах Православної Церкви України звершувати молебні святим Богоотцям Іоакиму та Анні як покровителям сім’ї зі спеціальними молитовними проханнями про мир та злагоду у родинах, добре виховання дітей, про духовні блага і земний достаток", - йдеться у розпорядженні.
Також, згідно з розпорядженням, пропонується присвятити сімейній тематиці проповіді, проводити тематичні сімейні заходи на рівні єпархій і парафій з можливим залученням світських зацікавлених організацій.
Нагадаємо, 27 липня відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України), на якому було вирішено встановити в ПЦУ 22 вересня , у день пам’яті святих Богоотців Іоакима та Анни, День молитви за сім’ю.