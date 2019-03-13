Сьогодні в Україні до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні у середу, 13 березня, очікується погода без опадів, температура повітря удень прогріється до 9 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 березня без опадів, лише вночі на Донеччині та Луганщині місцями невеликий сніг", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, на крайньому півдні країни місцями 0-3° тепла, вдень 4-9° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.