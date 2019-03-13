Сегодня в Украине до 9 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине в среду, 13 марта, ожидается погода без осадков, температура воздуха днем прогреется до 9 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 марта без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской областях местами небольшой снег", - указали синоптики.
Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем юге страны местами 0-3° тепла, днем 4-9° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° мороза.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.