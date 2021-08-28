Сьогодні до України прибуде ще один евакуаційний літак з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуде ще один евакуаційний літак з українцями з Кабулу. Про це УНН повідомило джерело.
Цитата
“Прибуття літака очікують сьогодні після 15:00”, - повідомили джерела.
Пізніше УНН цю інформацію підтвердили в аеропорту "Бориспіль".
Додамо
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.
Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.
Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.
На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.
Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.
Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.
Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.