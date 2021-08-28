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Сьогодні до України прибуде ще один евакуаційний літак з Афганістану

Сьогодні до України прибуде ще один евакуаційний літак з Афганістану

Київ • УНН

 • 16904 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуде ще один евакуаційний літак з українцями з Кабулу. Про це УНН повідомило джерело.

Цитата

“Прибуття літака очікують сьогодні після 15:00”, - повідомили джерела.

Пізніше УНН цю інформацію підтвердили в аеропорту "Бориспіль".

Додамо

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.

Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.

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