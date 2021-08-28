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Сегодня в Украину прибудет еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Сегодня в Украину прибудет еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 16898 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня в Международный аэропорт "Борисполь" прибудет еще один эвакуационный самолет с украинцами из Кабула. Об этом УНН сообщил источник.

Цитата

"Прибытие самолета ожидают сегодня после 15:00", - сообщили источники.

Позже УНН эту информацию подтвердили в аэропорту "Борисполь".

Добавим

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 27 августа, 90 украинцев ожидают эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабула.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Так, 23 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту "Борисполь" было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей.

Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.

Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала подали заявления о получении статуса беженца в стране.

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