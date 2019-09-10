Сьогодні Apple представить нові моделі iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Компанія Apple сьогодні проведе презентацію, на якій, на думку експертів, будуть представлені нові моделі iPhone. Трансляція заходу, який пройде в театрі Стіва Джобса на території кампуса Apple Park в Купертіно (штат Каліфорнія), буде вестися на офіційному сайті компанії, інформує УНН посилаючись на Apple Insider, Forbes та Telegraph.
Початок презентації заплановано на 10:00 за місцевим часом (20:00 Київ). Виходячи з усталеної практики, експерти стверджують, що вона в першу чергу буде присвячена саме оновленій лінійці iPhone. Показувати публіці нові моделі смартфона в середині вересня в компанії вважають за краще ще з 2012 року, коли світ побачив iPhone 5, який вперше отримав збільшену діагональ екрану (4 дюйма в порівнянні з 3,5 дюйма в попередніх моделях).
За інформацією порталу Apple Insider, що спеціалізується на новинах про продукцію цієї компанії, всього будуть представлені три моделі смартфонів. Оновлена лінійка, імовірно, отримає назву iPhone 11, проте найменування моделей в ній матимуть свої відмінності.
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Так, передбачається, що публіці буде представлений флагманський смартфон з OLED-екраном діагоналлю 6,5 дюйма, який буде назватися iPhone 11 Pro Max, а також його “молодший брат” iPhone 11 Pro з OLED-екраном діагоналлю 5,8 дюйма. Третім гаджетом в лінійці стане бюджетний смартфон, який, як очікується, отримає назву iPhone 11 без будь-яких додаткових позначень. Він буде оснащений більш дешевим LCD-екраном, діагональ якого, за чутками, складе 6,1 дюйма.
Головним технологічним нововведенням смартфонів Apple в цьому році стане наявність у всіх версіях додаткової камери на задній панелі. Так, моделі з приставкою Pro будуть оснащені трьома камерами, а бюджетна модель отримає дві камери замість однієї, яка була у її попередника — iPhone XR.
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Apple Insider також зазначає, що на заході може бути представлена нова модель ноутбука MacBook діагоналлю 16 дюймів, однак, не виключено, що це буде зроблено пізніше цієї осені. Велика ймовірність, що публіці будуть продемонстровані смарт-годинник Apple Watch в новому, титановому виконанні, а також використовувався раніше — керамічному. Фахівці не виключають, що 10 вересня побачить світ оновлена версія планшетного комп’ютера iPad Pro, однак, за даними порталу, багато хто з них схиляються до того, що це також буде зроблено пізніше.
Разом з новими iPhone, імовірно, буде представлена оновлена версія операційної системи Apple — iOS 13. Крім цього, як вказує Apple Insider, представники компанії розкажуть про нововведення в області сервісів, в тому числі стрімінгового Apple TV+.
Заснована в 1976 році Apple виробляє смартфони iPhone, планшетні комп’ютери iPad, ноутбуки MacBook, настільні комп’ютери iMac, музичні плеєри iPod і іншу техніку. Корпорація зі штаб-квартирою в Купертіно — одна з найбільших в світі: її ринкова капіталізація становить близько 970 млрд доларів.
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Нагадаємо, у Apple жорстко відреагували на звіт Google, в якому стверджувалось в кінці серпня, що її служба кібербезпеки викрила групу хакерів, які протягом двох років зламували iPhone. Жертвами щотижня ставали тисячі власників смартфонів виробництва Apple. Для зараження використовувалося кілька сайтів, при вході в які на iPhone користувача приховано встановлювалося шкідливе програмне забезпечення.