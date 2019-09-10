Сьогодні Apple представить нові моделі iPhone

Початок презентації заплановано на 10:00 за місцевим часом (20:00 Київ). Виходячи з усталеної практики, експерти стверджують, що вона в першу чергу буде присвячена саме оновленій лінійці iPhone. Показувати публіці нові моделі смартфона в середині вересня в компанії вважають за краще ще з 2012 року, коли світ побачив iPhone 5, який вперше отримав збільшену діагональ екрану (4 дюйма в порівнянні з 3,5 дюйма в попередніх моделях).

За інформацією порталу Apple Insider, що спеціалізується на новинах про продукцію цієї компанії, всього будуть представлені три моделі смартфонів. Оновлена ​​лінійка, імовірно, отримає назву iPhone 11, проте найменування моделей в ній матимуть свої відмінності.

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Так, передбачається, що публіці буде представлений флагманський смартфон з OLED-екраном діагоналлю 6,5 дюйма, який буде назватися iPhone 11 Pro Max, а також його “молодший брат” iPhone 11 Pro з OLED-екраном діагоналлю 5,8 дюйма. Третім гаджетом в лінійці стане бюджетний смартфон, який, як очікується, отримає назву iPhone 11 без будь-яких додаткових позначень. Він буде оснащений більш дешевим LCD-екраном, діагональ якого, за чутками, складе 6,1 дюйма.

Головним технологічним нововведенням смартфонів Apple в цьому році стане наявність у всіх версіях додаткової камери на задній панелі. Так, моделі з приставкою Pro будуть оснащені трьома камерами, а бюджетна модель отримає дві камери замість однієї, яка була у її попередника — iPhone XR.

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Apple Insider також зазначає, що на заході може бути представлена ​​нова модель ноутбука MacBook діагоналлю 16 дюймів, однак, не виключено, що це буде зроблено пізніше цієї осені. Велика ймовірність, що публіці будуть продемонстровані смарт-годинник Apple Watch в новому, титановому виконанні, а також використовувався раніше — керамічному. Фахівці не виключають, що 10 вересня побачить світ оновлена ​​версія планшетного комп’ютера iPad Pro, однак, за даними порталу, багато хто з них схиляються до того, що це також буде зроблено пізніше.

Разом з новими iPhone, імовірно, буде представлена ​​оновлена ​​версія операційної системи Apple — iOS 13. Крім цього, як вказує Apple Insider, представники компанії розкажуть про нововведення в області сервісів, в тому числі стрімінгового Apple TV+.

Заснована в 1976 році Apple виробляє смартфони iPhone, планшетні комп’ютери iPad, ноутбуки MacBook, настільні комп’ютери iMac, музичні плеєри iPod і іншу техніку. Корпорація зі штаб-квартирою в Купертіно — одна з найбільших в світі: її ринкова капіталізація становить близько 970 млрд доларів.

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Нагадаємо, у Apple жорстко відреагували на звіт Google, в якому стверджувалось в кінці серпня, що її служба кібербезпеки викрила групу хакерів, які протягом двох років зламували iPhone. Жертвами щотижня ставали тисячі власників смартфонів виробництва Apple. Для зараження використовувалося кілька сайтів, при вході в які на iPhone користувача приховано встановлювалося шкідливе програмне забезпечення.