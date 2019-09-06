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Apple Music розпочала тестування веб-версії сервісу

Apple Music розпочала тестування веб-версії сервісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Apple запустила тестову веб-версію музичного додатку Apple Music. Про це повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.

За його даними, раніше компанія, як правило, не створювала для своїх головних додатків версії, призначені для роботи в браузері. Виняток становили “хмарне сховище” iCloud і набір додатків iWork. Як зазначає Bloomberg, веб-версія Apple Music створюється “в рамках конкуренції з музичним сервісом Spotify”.

У червні портал The Verge написав, що Apple відмовиться від програми iTunes, що існувала понад 18 років. Її замінять три окремих додатки — “Музика”, “ТБ” і “Подкасти”.

iTunes, що вперше з’явилася в 2001 році, протягом багатьох років була необхідним інструментом користувачів мобільної продукції Apple. Так, з її допомогою, ще до появи в 2007 році смартфонів iPhone, власники MP3-плеєрів iPod синхронізували свої пристрої з комп’ютером і наповнювали їх музикою. У відриві від iTunes на перших порах було неможливо і використання iPhone.

Необхідність в iTunes практично відпала в міру того, як смартфони та інша мобільна техніка виробництва Apple ставали все більш автономними. Так, з часом компанія створила магазин додатків AppStore, а прослуховування музики стало можливо за передплатою — через вбудований додаток Apple Music.

Як повідомляв УНН, у травні стало відомо, що Apple закриє iTunes після 18 років роботи.

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