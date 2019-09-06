Apple Music начала тестирования веб-версии сервиса

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81299 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114052 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105818 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112511 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120709 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149048 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140520 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189038 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Apple Music начала тестирования веб-версии сервиса

Apple Music начала тестирования веб-версии сервиса

Киев  •  УНН

 • 18464 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Apple запустила тестовую веб-версию музыкального приложения Apple Music. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

По его данным, ранее компания, как правило, не создавала для своих главных приложений версии, предназначенные для работы в браузере. Исключение составляли “облачное хранилище” iCloud и набор приложений iWork. Как отмечает Bloomberg, веб-версия Apple Music создается “в рамках конкуренции с музыкальным сервисом Spotify”.

В июне портал The Verge написал, что Apple откажется от программы iTunes, существовавшей более 18 лет. Ее заменят три отдельных приложения — “Музыка”, “ТВ” и “Подкасты”.

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes на первых порах было невозможно и использование iPhone.

Необходимость в iTunes практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем компания создала магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке — через встроенное приложение Apple Music.

Как сообщал УНН, в мае стало известно, что Apple закроет iTunes после 18 лет работы.

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