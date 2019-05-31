Apple закриє iTunes після 18 років роботи - ЗМІ

Чутки про поділ додатку iTunes на декілька інших програм з’явилися ще раніше, але в них йшлося про те, що додаток все одно залишиться частиною macOS. Однак видання Bloomberg повідомило, що iTunes повністю зникне з системи — його замінять окремі програми “Музика”, “Подкасти” і TV.

Це означає, що Apple “знищить” сервіс, який з’явився в 2001 році і пропрацював вже більше 18 років. На комп’ютерах Mac і Windows додаток iTunes використовується для купівлі і синхронізації музики, прослуховування подкастів, а також для роботи з оновленням або відновленням пристроїв на iOS — незрозуміло, куди компанія перенесе цю частину програми.

Всі подробиці стануть відомі вже в наступний понеділок, 3 червня, в перший день конференції для розробників WWDC 2019. Там Apple представить iOS 13, macOS 10.15 і інші програмні та апаратні новинки.

Варто нагадати, що Apple відзвітувала про зниження виручки і скорочення продажів iPhone.