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6 марта, 17:12 • 143453 просмотра

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Apple закроет iTunes после 18 лет работы - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14830 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Компания проведет 3 июня презентацию на WWDC 2019, где объявит от закрытии сервиса iTunes, пишет УНН со ссылкой на материал издания Bloomberg.

Слухи о разделении приложения iTunes на несколько других программ появились еще раньше, но в них говорилось, что приложение все равно останется частью macOS. Однако издание Bloomberg сообщило, что iTunes полностью исчезнет из системы — его заменят отдельные программы “Музыка”, “Подкасты” и TV.

Это значит, что Apple “уничтожит” сервис, который появился в 2001 году и проработал уже больше 18 лет. На компьютерах Mac и Windows приложение iTunes используется для покупки и синхронизации музыки, прослушивания подкастов, а также для работы с обновлением или восстановлением устройств на iOS — непонятно, куда компания перенесет эту часть приложения.

Все подробности станут известны уже в следующий понедельник, 3 июня, в первый день конференции для разработчиков WWDC 2019. Там Apple представит iOS 13, macOS 10.15 и другие программные и аппаратные новинки.

Стоит напомнить, что Apple отчиталась о снижении выручки и сокращения продаж iPhone.

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