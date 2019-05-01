Apple відзвітувала про зниження виручки і скорочення продажів iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Корпорація Apple оголосила фінансові результати за перший квартал 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт компанії Apple.
Згідно зі звітом, протягом трьох місяців виручка склала 58 млрд доларів, що на 5% менше в порівнянні з аналогічним показником минулого року.
Квартальний прибуток на акцію склав 2,46 долара, що на 10% менше, ніж за той же період попереднього финасового року. Міжнародні продажі склали 61% від виручки за квартал.
Чистий прибуток склав 11,5 млрд доларів, що на 16% менше в порівнянні з попереднім роком.
Виручка від продажів смартфонів iPhone склала 31 млрд доларів, в той час як в минулому році цей показник дорівнював 37 млрд доларів.
При цьому гендиректор Apple Тім Кук заявив, що корпорації вдалося домогтися найбільшого зростання продажів iPad за шість років. "Ми, як ніколи, раді нашому випуску інноваційного обладнання, програмного забезпечення і нових послуг. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з розробниками і замовниками на 30-й щорічній всесвітній конференції розробників Apple в червні", - зазначив він.
За прогнозами компанії, за підсумками третього кварталу виручка складе від 52,5 млрд до 54,5 млрд доларів.
Нагадаємо, компанія Apple планує скоротити вартість смартфонів iPhone в ряді держав, де мало місце серйозне ослаблення національних валют по відношенню до долара.