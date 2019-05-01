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Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Киев  •  УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Корпорация Apple объявила финансовые результаты за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет компании Apple.

Согласно отчету, в течение трех месяцев выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Квартальная прибыль на акцию составила 2,46 доллара, что на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего финасового года. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила 31 млрд долларов, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 37 млрд долларов.

При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет. "Мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и новым услугам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне", — отметил он.

По прогнозам компании, по итогам третьего квартала выручка составит от 52,5 млрд до 54,5 млрд долларов.

Напомним, компания Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в ряде государств, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару.

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