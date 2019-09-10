Сегодня Apple представит новые модели iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Компания Apple сегодня проведет презентацию, на которой, по мнению экспертов, будут представлены новые модели iPhone. Трансляция мероприятия, которое пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния), будет вестись на официальном сайте компании, передает УНН со ссылкой на Apple Insider, Forbes и Telegraph.
Начало презентации запланировано на 10:00 по местному времени (20:00 Киев). Исходя из сложившейся практики, эксперты утверждают, что она в первую очередь будет посвящена именно обновленной линейке iPhone. Показывать публике новые модели смартфона в середине сентября в компании предпочитают еще с 2012 года, когда мир увидел iPhone 5, который впервые получил увеличенную диагональ экрана (4 дюйма по сравнению с 3,5 дюйма в предыдущих моделях).
По информации портала Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции этой компании, всего будут представлены три модели смартфонов. Обновленная линейка, вероятно, получит название iPhone 11, однако наименования моделей в ней иметь свои отличия.
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Так, предполагается, что публике будет представлен флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его “младший брат” iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон, который, как ожидается, получит название iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен более дешевым LCD-экраном, диагональ которого, по слухам, составит 6,1 дюйма.
Главным технологическим новшеством смартфонов Apple в этом году станет наличие во всех версиях дополнительной камеры на задней панели. Так, модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной, которая была у ее предшественника — iPhone XR.
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Apple Insider также отмечает, что на мероприятии может быть представлена новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов, однако, не исключено, что это будет сделано позже этой осенью. Велика вероятность, что публике будут продемонстрированы смарт-часы Apple Watch в новом, титановом исполнении, а также использовался ранее — керамической. Специалисты не исключают, что 10 сентября увидит свет обновленная версия планшетного компьютера iPad Pro, однако, по данным портала, многие из них склоняются к тому, что это также будет сделано позже.
Вместе с новыми iPhone, вероятно, будет представлена обновленная версия операционной системы Apple — iOS 13. Кроме этого, как указывает Apple Insider, представители компании расскажут о нововведениях в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV +.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино — одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около 970 млрд долларов.
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Напомним, в Apple жестко отреагировали на отчет Google, в котором утверждалось в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, в течение двух лет взламывали iPhone. Жертвами еженедельно становились тысячи владельцев смартфонов производства Apple. Для заражения использовалось несколько сайтов, при входе в которые на iPhone пользователя скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение.