Сегодня Apple представит новые модели iPhone

Начало презентации запланировано на 10:00 по местному времени (20:00 Киев). Исходя из сложившейся практики, эксперты утверждают, что она в первую очередь будет посвящена именно обновленной линейке iPhone. Показывать публике новые модели смартфона в середине сентября в компании предпочитают еще с 2012 года, когда мир увидел iPhone 5, который впервые получил увеличенную диагональ экрана (4 дюйма по сравнению с 3,5 дюйма в предыдущих моделях).

По информации портала Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции этой компании, всего будут представлены три модели смартфонов. Обновленная линейка, вероятно, получит название iPhone 11, однако наименования моделей в ней иметь свои отличия.

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Так, предполагается, что публике будет представлен флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его “младший брат” iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон, который, как ожидается, получит название iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен более дешевым LCD-экраном, диагональ которого, по слухам, составит 6,1 дюйма.

Главным технологическим новшеством смартфонов Apple в этом году станет наличие во всех версиях дополнительной камеры на задней панели. Так, модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной, которая была у ее предшественника — iPhone XR.

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Apple Insider также отмечает, что на мероприятии может быть представлена ​​новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов, однако, не исключено, что это будет сделано позже этой осенью. Велика вероятность, что публике будут продемонстрированы смарт-часы Apple Watch в новом, титановом исполнении, а также использовался ранее — керамической. Специалисты не исключают, что 10 сентября увидит свет обновленная версия планшетного компьютера iPad Pro, однако, по данным портала, многие из них склоняются к тому, что это также будет сделано позже.

Вместе с новыми iPhone, вероятно, будет представлена ​​обновленная версия операционной системы Apple — iOS 13. Кроме этого, как указывает Apple Insider, представители компании расскажут о нововведениях в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV +.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино — одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около 970 млрд долларов.

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Напомним, в Apple жестко отреагировали на отчет Google, в котором утверждалось в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, в течение двух лет взламывали iPhone. Жертвами еженедельно становились тысячи владельцев смартфонов производства Apple. Для заражения использовалось несколько сайтов, при входе в которые на iPhone пользователя скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение.