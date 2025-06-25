Смертоносна ракетна атака рф на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 304 25 червня 2025
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі 304 постраждалих, 112 осіб, включно з сімома дітьми, залишаються у лікарнях. П'ятеро поранених у Самарі також госпіталізовані. Атака 24 червня 2025 року пошкодила інфраструктуру та житлові будинки.
У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки зросла до понад 304 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Дніпрі, за останніми даними, через ракетну атаку напередодні – 304 постраждалих. У лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей
За його словами, з 14 поранених в місті Самар п’ятеро – все ще знаходяться в стаціонарі.
Нагадаємо
24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину - на Дніпро та Самар. Пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.
Повідомлялося про 19 загиблих в Дніпрі та загальну кількість загиблих в області - 21. Понад 300 мешканців отримали поранення, руйнування зазнали інфраструктура, житлові будинки та медичні установи.