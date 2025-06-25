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Смертоносная ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 304 25 июня 2025

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

В результате ракетной атаки в Днепре 304 пострадавших, 112 человек, включая семерых детей, остаются в больницах. Пятеро раненых в Самаре также госпитализированы. Атака 24 июня 2025 года повредила инфраструктуру и жилые дома.

Смертоносная ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 304

В Днепре количество пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки возросло до более 304 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Днепре, по последним данным, из-за ракетной атаки накануне – 304 пострадавших. В больницах остаются 112, среди них семеро детей 

- сообщил Лысак.

По его словам, из 14 раненых в городе Самар пятеро – все еще находятся в стационаре.

Напомним

24 июня 2025 года российские военные осуществили ракетную атаку на Днепропетровщину - на Днепр и Самар. Повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.

Сообщалось о 19 погибших в Днепре и общем количестве погибших в области - 21. Более 300 жителей получили ранения, разрушениям подверглись инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Днепропетровская область
Днепр
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