Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя уже 19 людей
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки на Дніпропетровщину, включаючи Дніпро та Самар, 19 людей загинули в Дніпрі, а загальна кількість загиблих в області сягнула 21. Понад 300 жителів отримали поранення, руйнування зазнали інфраструктура, житлові будинки та медичні установи.
Кількість жертв ракетної атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 19, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області - 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких
З його слів, збільшилася й кількість жителів, які дістали поранень. "Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих", - наголосив Лисак.
Атака рф на Дніпро 24 червня: кількість загиблих зросла до 1825.06.25, 08:17 • 4078 переглядiв
Доповнення
За даними прокуратури, 24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину - на Дніпро та Самар. Пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.