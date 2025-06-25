Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя уже 19 людей

Кількість жертв ракетної атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 19, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області - 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких - написав Лисак.

З його слів, збільшилася й кількість жителів, які дістали поранень. "Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих", - наголосив Лисак.

Атака рф на Дніпро 24 червня: кількість загиблих зросла до 18

Доповнення

За даними прокуратури, 24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину - на Дніпро та Самар. Пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.