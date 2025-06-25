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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 28648 перегляди
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Атака рф на Дніпро 24 червня: кількість загиблих зросла до 18 25 червня 2025

Київ • УНН

 • 2980 перегляди

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки військ РФ на Дніпро 24 червня зросла до 18, ще двоє осіб загинули в Самарі. Загалом постраждали майже 300 людей, у регіоні оголошено день жалоби.

Атака рф на Дніпро 24 червня: кількість загиблих зросла до 18

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Дніпро 24 червня збільшилася до 18, ще двоє людей стали жертвами ворожого удару у Самарі, загалом постраждали майже 300 людей, сьогодні у регіоні - день жалоби, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи...

- написав Лисак.

З його слів, через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих24.06.25, 23:25 • 18328 переглядiв

Доповнення

Ворожі обстріли продовжилися вночі та вранці. За даними Лисака, ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає. По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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