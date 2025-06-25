Атака рф на Дніпро 24 червня: кількість загиблих зросла до 18 25 червня 2025

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Дніпро 24 червня збільшилася до 18, ще двоє людей стали жертвами ворожого удару у Самарі, загалом постраждали майже 300 людей, сьогодні у регіоні - день жалоби, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи... - написав Лисак.

З його слів, через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

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Доповнення

Ворожі обстріли продовжилися вночі та вранці. За даними Лисака, ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає. По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.