Атака рф на Днепр 24 июня: количество погибших возросло до 18 25 июня 2025

Количество погибших в результате ракетной атаки российских войск на Днепр 24 июня увеличилось до 18, еще два человека стали жертвами вражеского удара в Самаре, в общей сложности пострадали около 300 человек, сегодня в регионе - день траура, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

После дня ужаса, пережитого накануне, область оплакивает своих. Сегодня в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек. В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, которая отзывается в каждом сердце. Которая не проходит никогда... - написал Лысак.

По его словам, из-за атаки в регионе в общей сложности пострадали около 300 человек.

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Дополнение

Вражеские обстрелы продолжились ночью и утром. По данным Лысака, враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет. По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал.