Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 19 человек
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки на Днепропетровщину, включая Днепр и Самар, 19 человек погибли в Днепре, а общее количество погибших в области достигло 21. Более 300 жителей получили ранения, разрушениям подверглись инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения.
Количество жертв ракетной атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 19, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области - 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких
По его словам, увеличилось и количество жителей, получивших ранения. "Их более 300. Спасибо врачам. Они дежурят возле людей, которые остаются в медучреждениях. Делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших", - подчеркнул Лысак.
Атака рф на Днепр 24 июня: количество погибших возросло до 1825.06.25, 08:17 • 4078 просмотров
Дополнение
По данным прокуратуры, 24 июня 2025 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепропетровщину - на Днепр и Самар. Повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.