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Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 19 человек

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

В результате российской ракетной атаки на Днепропетровщину, включая Днепр и Самар, 19 человек погибли в Днепре, а общее количество погибших в области достигло 21. Более 300 жителей получили ранения, разрушениям подверглись инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 19 человек

Количество жертв ракетной атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 19, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области - 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких

- написал Лысак.

По его словам, увеличилось и количество жителей, получивших ранения. "Их более 300. Спасибо врачам. Они дежурят возле людей, которые остаются в медучреждениях. Делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших", - подчеркнул Лысак.

Атака рф на Днепр 24 июня: количество погибших возросло до 1825.06.25, 08:17 • 4078 просмотров

Дополнение

По данным прокуратуры, 24 июня 2025 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепропетровщину - на Днепр и Самар. Повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Днепр
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