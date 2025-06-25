Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 19 человек

Количество жертв ракетной атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 19, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области - 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких - написал Лысак.

По его словам, увеличилось и количество жителей, получивших ранения. "Их более 300. Спасибо врачам. Они дежурят возле людей, которые остаются в медучреждениях. Делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших", - подчеркнул Лысак.

Атака рф на Днепр 24 июня: количество погибших возросло до 18

Дополнение

По данным прокуратуры, 24 июня 2025 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепропетровщину - на Днепр и Самар. Повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.