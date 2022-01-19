Смертельна ДТП у Харкові: справу 16-річного водія Infinity розглядатимуть у відкритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Червонозаводський райсуд Харкова розгляне справу 16-річного Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Харкові, у відкритому судовому режимі. Адвокату підозрюваного Інні Даниловій мають надати особисту охорону, вирішила суддя, передає кореспондент УНН.
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“Відмовити у задоволені клопотання захисника про проведення закритого судового засідання”, — сказала суддя.
Деталі
Окрім того, суд задовольнив прохання щодо надання особистої охорони адвокату Даниловій.
“Застосувати до захисника Данилової заходи безпеки у вигляді особистої охорони, а також видачі спеціальних засобів індивідуального захисту для сповіщення про небезпеку”, — додала суддя.
Доповнення
Спікер прокуратури Харкова Дмитро Чубенко повідомляв, що суддя Червонозаводського суду Харкова Ірина Блага, сьогодні, 19 січня, розгляне клопотання прокуратури про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Миколі Харківському.
Що було раніше
Повідомлялося, що Микола Харківський може вийти з СІЗО 26 січня.
Так, суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі 16-річного Харківського. Вона раніше дала два роки умовно Харківському, який поранив із травматичного пістолета у 2019 році двох людей.
Контекст
6 жовтня торік приблизно о 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний.
Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох хлопців 19 років та 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів не мають ознак алкогольного сп’яніння.
Фігурантом у справі є 16-річний водій Infiniti, якого затримали після автоаварії. 27 жовтня йому оголосили підозру. 28 жовтня суд у Харкові відправив хлопця до СІЗО без альтернативи у вигляді застави.
Сам водій Infinity на момент скоєння смертельної ДТП у місті Харків не мав розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
У грудні 2021 року завершили досудове розслідування у справі про смертельну ДТП у Харкові за участю 16-річного Харківського.
Як стало відомо УНН, батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу. У такому разі їм може загрожувати позбавлення волі до 5 років.