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05:23 • 23109 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124518 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183787 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148125 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139471 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117685 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108208 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103019 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143062 перегляди

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Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, серед постраждалих - двоє підлітків

Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, серед постраждалих - двоє підлітків

Київ • УНН

 • 79470 перегляди

На трасі М-07 біля села Микуличі Mercedes-Benz зіткнувся з ВАЗом, внаслідок чого загинув водій ВАЗу. Троє пасажирів, включаючи двох підлітків, госпіталізовані з травмами.

Сьогодні у селі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна подія - одна людина загинула, ще троє - отримали поранення, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Аварія сталася близько 18:30 на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі.

Правоохоронці попередньо встановили, що 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.

На жаль, 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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На місці події працювали слідчі та медики. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Погода в Україні: де очікувати сніг з дощем та які температурні сюрпризи чекають14.02.25, 07:55 • 38983 перегляди

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПКиївщина
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