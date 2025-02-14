Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, серед постраждалих - двоє підлітків
Київ • УНН
На трасі М-07 біля села Микуличі Mercedes-Benz зіткнувся з ВАЗом, внаслідок чого загинув водій ВАЗу. Троє пасажирів, включаючи двох підлітків, госпіталізовані з травмами.
Сьогодні у селі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна подія - одна людина загинула, ще троє - отримали поранення, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Аварія сталася близько 18:30 на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі.
Правоохоронці попередньо встановили, що 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.
На жаль, 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
На місці події працювали слідчі та медики. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Погода в Україні: де очікувати сніг з дощем та які температурні сюрпризи чекають14.02.25, 07:55 • 38983 перегляди
Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.