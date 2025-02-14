Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, среди пострадавших - двое подростков
Киев • УНН
На трассе М-07 возле села Микуличи Mercedes-Benz столкнулся с ВАЗом, в результате чего погиб водитель ВАЗа. Трое пассажиров, включая двух подростков, госпитализированы с травмами.
Сегодня в селе под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - один человек погиб, еще трое - получили ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Авария произошла около 18:30 на автодороге М-07 недалеко от села Микуличи.
Правоохранители предварительно установили, что 65-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.
К сожалению, 57-летний водитель последнего транспортного средства от полученных травм погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились трое пассажиров, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работали следователи и медики. Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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