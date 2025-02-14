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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
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Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 117040 просмотра

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Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, среди пострадавших - двое подростков

Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, среди пострадавших - двое подростков

Киев  •  УНН

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На трассе М-07 возле села Микуличи Mercedes-Benz столкнулся с ВАЗом, в результате чего погиб водитель ВАЗа. Трое пассажиров, включая двух подростков, госпитализированы с травмами.

Сегодня в селе под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - один человек погиб, еще трое - получили ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Авария произошла около 18:30 на автодороге М-07 недалеко от села Микуличи.

Правоохранители предварительно установили, что 65-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

К сожалению, 57-летний водитель последнего транспортного средства от полученных травм погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились трое пассажиров, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

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На месте происшествия работали следователи и медики. Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Погода в Украине: где ожидать снег с дождем и какие температурные сюрпризы ждут14.02.25, 07:55 • 30628 просмотров

Полиция Киевщины в очередной раз призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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