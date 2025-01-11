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Смертельна ДТП на Столичному шосе: дві людини загинули, серед поранених є діти

Київ • УНН

 • 43044 перегляди

На Столичному шосе в Києві автомобіль Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes. Двоє людей загинули, четверо травмовані, серед постраждалих двоє дітей.

У Києві на Столичному шосе сталась ДТП за участі автобуса. Як повідомили у поліції Києва, дві людини загинули, ще чотири - поранені, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля Hyundai загинули на місці, а 4-річний хлопчик, який перебував в авто, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Також травми отримали троє пасажирів автобусу, серед яких 6-річна дитина. Медики госпіталізували всіх потерпілих до лікарні.

Поліцейські продовжують працювати на місці події.

Двоє дітей постраждали у ДТП на Кіровоградщині11.01.25, 20:23 • 25117 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
hyundai-motor-companyHyundai
kyivКиїв

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