Смертельна ДТП на Столичному шосе: дві людини загинули, серед поранених є діти

У Києві на Столичному шосе сталась ДТП за участі автобуса. Як повідомили у поліції Києва, дві людини загинули, ще чотири - поранені, передає УНН.

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Попередньо встановлено, що сьогодні близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля Hyundai загинули на місці, а 4-річний хлопчик, який перебував в авто, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Також травми отримали троє пасажирів автобусу, серед яких 6-річна дитина. Медики госпіталізували всіх потерпілих до лікарні.

Поліцейські продовжують працювати на місці події.

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