Смертельна ДТП на Столичному шосе: дві людини загинули, серед поранених є діти
Київ • УНН
На Столичному шосе в Києві автомобіль Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes. Двоє людей загинули, четверо травмовані, серед постраждалих двоє дітей.
У Києві на Столичному шосе сталась ДТП за участі автобуса. Як повідомили у поліції Києва, дві людини загинули, ще чотири - поранені, передає УНН.
Деталі
Попередньо встановлено, що сьогодні близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля Hyundai загинули на місці, а 4-річний хлопчик, який перебував в авто, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Також травми отримали троє пасажирів автобусу, серед яких 6-річна дитина. Медики госпіталізували всіх потерпілих до лікарні.
Поліцейські продовжують працювати на місці події.
Двоє дітей постраждали у ДТП на Кіровоградщині11.01.25, 20:23 • 25117 переглядiв