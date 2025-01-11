Смертельное ДТП на Столичном шоссе: два человека погибли, среди раненых есть дети
Киев • УНН
На Столичном шоссе в Киеве автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Два человека погибли, четверо травмированы, среди пострадавших двое детей.
В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в полиции Киева, два человека погибли, еще четыре - ранены, передает УНН.
Детали
Предварительно установлено, что сегодня около 18:30 68-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который двигался во встречном направлении.
В результате столкновения водитель и пассажирка автомобиля Hyundai погибли на месте, а 4-летний мальчик, который находился в авто, получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Также травмы получили трое пассажиров автобуса, среди которых 6-летний ребенок. Медики госпитализировали всех пострадавших в больницу.
Полицейские продолжают работать на месте происшествия.
Двое детей пострадали в ДТП на Кировоградщине11.01.25, 20:23 • 9748 просмотров