"Слуга народу" Третьякова вважає заяву Гончарука політичним вибаченням
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Член депутатської фракції партії "Слуга народу" Галина Третьякова вважає заяву Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку політичним вибаченням, яке мало бути. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
"Підтримую Олексія Гончарука на посаді! Заяву вважаю політичним вибаченням, яке мало бути. Питання у етиці відношень Прем'єра та Президента. Працюємо далі!" - написала нардеп.
Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.
Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".