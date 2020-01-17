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"Слуга народа" Третьякова считает заявление Гончарука политическим извинением

Киев • УНН

 • 20952 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Член депутатской фракции партии "Слуга народа" Галина Третьякова считает заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке политическим извинением, которое должно быть. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

"Слуга народа" Третьякова считает заявление Гончарука политическим извинением

"Поддерживаю Алексея Гончарука на посту! Заявление считаю политическим извинением, которое должно быть. Вопрос в этике отношений Премьера и Президента. Работаем дальше!" - написала нардеп.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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