"Слуга народа" Третьякова считает заявление Гончарука политическим извинением
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Член депутатской фракции партии "Слуга народа" Галина Третьякова считает заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке политическим извинением, которое должно быть. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
"Поддерживаю Алексея Гончарука на посту! Заявление считаю политическим извинением, которое должно быть. Вопрос в этике отношений Премьера и Президента. Работаем дальше!" - написала нардеп.
Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.
Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".