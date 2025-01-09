Словацький віце-спікер планує візит до москви: в посольстві України відреагували
Київ • УНН
Посольство України висловило протест через плани Андрея Данка відвідати москву з парламентською делегацією. Дипломати закликали Словаччину утриматися від контактів з рф та нагадали про історичні наслідки подібних рішень.
Посольство України в Словаччині висловило рішучий протест через плани віце-спікера Національної Ради країни Андрея Данка приїхати до москви на чолі словацької парламентської делегації. У відомстві закликали утриматися від контактів із злочинним режимом в рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву посольства у Facebook.
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У посольстві України в Словаччині зауважили, що Братислава ніяк не відреагувала на вчорашній удар армії рф по Запоріжжі, внаслідок якого загинули 13 людей.
Вкотре дивує мовчання офіційних словацьких чинників, які після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини російської федерації. Натомість, ми бачимо і чуємо, наприклад, про плани Віце-спікера Національної Ради Словацької Республіки Андрея Данка здійснити візит до москви на чолі словацької парламентської делегації. Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів із злочинним режимом в москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України
У відомстві окремо наголосили на особливій відповідальності парламенту росії за спроби легітимізації злочинних дій кремля, який, у свою чергу, використовує візити європейських політиків для підриву єдності ЄС та НАТО та уникнення росією міжнародної ізоляції.
"Ми апелюємо до представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам.
Історія доводить, що за історичні помилки політиків завжди платить народ. І словацька нація не є виключенням, оскільки в першій половині 20-го сторіччя вже ставала заручником недалекоглядності і безпринципності своїх лідерів, що призвело до всім відомих трагічних наслідків", - нагадали в посольстві.
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