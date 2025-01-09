Словацкий вице-спикер планирует визит в москву: в посольстве Украины отреагировали

Посольство Украины в Словакии выразило решительный протест из-за планов вице-спикера Национального Совета страны Андрея Данка приехать в москву во главе словацкой парламентской делегации. В ведомстве призвали воздержаться от контактов с преступным режимом в рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства в Facebook.

Детали

В посольстве Украины в Словакии отметили, что Братислава никак не отреагировала на вчерашний удар армии рф по Запорожью, в результате которого погибли 13 человек.

В который раз удивляет молчание официальных словацких факторов, которые после парламентских выборов 2023 года ни разу официально, откровенно и публично не осудили грубые преступления российской федерации. Зато мы видим и слышим, например, о планах Вице-спикера Национального Совета Словацкой Республики Андрея Данка осуществить визит в москву во главе словацкой парламентской делегации. Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и в очередной раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины - говорится в заявлении посольства.

В ведомстве отдельно отметили особую ответственность парламента России за попытки легитимизации преступных действий кремля, который, в свою очередь, использует визиты европейских политиков для подрыва единства ЕС и НАТО и избежания россией международной изоляции.

"Мы апеллируем к представителям словацкого парламента отказаться от попыток умиротворения и заигрывания с агрессором в угоду собственным политическим и меркантильным интересам.

История доказывает, что за исторические ошибки политиков всегда платит народ. И словацкая нация не является исключением, поскольку в первой половине 20-го столетия уже становилась заложником недальновидности и беспринципности своих лидеров, что привело ко всем известным трагическим последствиям", - напомнили в посольстве.

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"