Слідом за Донецьком: в окупованому Луганську пролунали вибухи, спалахнули пожежі
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську зафіксовано вибухи та пожежі. Окупаційна влада повідомляла про роботу ППО, але причини загорянь невідомі.
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, спалахнуло декілька пожеж. Про це повідомляє УНН із посилання на місцеві пабліки.
Деталі
До цього окупаційна влада заявляла про роботу ППО в регіоні.
Що стало причиною загоряння та що саме горить, наразі достеменно невідомо.
Нагадаємо
У понеділок низка донецьких Telegram-каналів повідомляли про атаку на окуповані Донецьк, Горлівку та Макіївку. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку.
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15.06.25, 04:36 • 14652 перегляди