Вслед за Донецком: в оккупированном Луганске прогремели взрывы, вспыхнули пожары

Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

До этого оккупационная власть заявляла о работе ПВО в регионе.

Что стало причиной возгорания и что именно горит, пока доподлинно неизвестно.

Напомним

В понедельник ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке.

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState