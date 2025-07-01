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Вслед за Донецком: в оккупированном Луганске прогремели взрывы, вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 75 просмотра

Во временно оккупированном Луганске зафиксированы взрывы и пожары. Оккупационные власти сообщали о работе ПВО, но причины возгораний неизвестны.

Вслед за Донецком: в оккупированном Луганске прогремели взрывы, вспыхнули пожары

Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

До этого оккупационная власть заявляла о работе ПВО в регионе.

Что стало причиной возгорания и что именно горит, пока доподлинно неизвестно.

Напомним

В понедельник ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке.

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15.06.25, 04:36 • 14652 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Луганск
Донецк
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