Вслед за Донецком: в оккупированном Луганске прогремели взрывы, вспыхнули пожары
Киев • УНН
Во временно оккупированном Луганске зафиксированы взрывы и пожары. Оккупационные власти сообщали о работе ПВО, но причины возгораний неизвестны.
Во временно оккупированном Луганске прозвучали взрывы, вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
До этого оккупационная власть заявляла о работе ПВО в регионе.
Что стало причиной возгорания и что именно горит, пока доподлинно неизвестно.
Напомним
В понедельник ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке.
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState15.06.25, 04:36 • 14652 просмотра