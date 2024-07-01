Скільки триватимуть відключення світла 2 липня – роз’яснення від Yasno
Київ • УНН
2 липня відбудуться три фази відключень електроенергії тривалістю від 8 до 12 годин одночасно протягом дня як у чорній, так і в сірій зонах через підвищене споживання електроенергії, спричинене спекотною погодою.
У вівторок, 2 липня, будуть задіяні одночасно три черги відключень електроенергії упродовж доби. Графіки відключення діятимуть і в чорній, і в сірій зонах. Про це розповів генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у коментарях до свого допису у Facebook, передає УНН.
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"На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні", – пояснив Коваленко.
За його прогнозом, завтра світла не буде в середньому від 8 до 12 годин на добу.
Нагадаємо
2 липня обленерго залучать три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою.
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