Сколько продлятся отключения света 2 июля - разъяснение от Yasno

Во вторник, 2 июля, будут задействованы одновременно три очереди отключений электроэнергии в течение суток. Графики отключения будут действовать и в черной, и в серой зонах. Об этом рассказал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в комментариях к своему сообщению в Facebook, передает УНН.

Детали

"На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра будет три очереди весь день. Это означает, что будут работать графики в черной и в серой зоне", - пояснил Коваленко.

По его прогнозу, завтра света не будет в среднем от 8 до 12 часов в сутки.

Напомним,

2 июля облэнерго задействуют три очереди отключений одновременно в течение всех суток с 00:00 до 24:00. Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой.

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