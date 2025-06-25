Схема на 100 мільйонів: в Україні викрили незаконне виведення активів гірничодобувної компанії
Київ • УНН
В Україні викрито схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Організатори передавали контроль над активами фіктивним компаніям для отримання прибутку та ухилення від стягнення майна.
В Україні викрили схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
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За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, стосовно якої діють санкції у вигляді блокування активів, організувала схему разом з іншим підприємцем та кількома співучасниками.
Вони організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії
У прокуратурі зазначили, що зловмисники підробили документи та внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів.
Контроль над активами передали фіктивним компаніям з метою подальшого отримання прибутку
Надалі фіктивні компанії, як зазначають слідчі, передавали активи новоствореним юридичним особам, які залишались під фактичним контролем організаторів.
Активи використовувались у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави
Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень
Водночас, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, "питання щодо запобіжних заходів іншим учасникам схеми наразі вирішується". Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
Державі передано понад 300 об’єктів майна підсанкційних осіб - Мін’юст20.06.25, 14:34 • 2230 переглядiв