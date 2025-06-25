Схема на 100 мільйонів: в Україні викрили незаконне виведення активів гірничодобувної компанії

В Україні викрили схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, стосовно якої діють санкції у вигляді блокування активів, організувала схему разом з іншим підприємцем та кількома співучасниками.

У прокуратурі зазначили, що зловмисники підробили документи та внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів.

Контроль над активами передали фіктивним компаніям з метою подальшого отримання прибутку

Надалі фіктивні компанії, як зазначають слідчі, передавали активи новоствореним юридичним особам, які залишались під фактичним контролем організаторів.

Активи використовувались у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави

Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень