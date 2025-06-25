Схема на 100 миллионов: в Украине разоблачили незаконный вывод активов горнодобывающей компании
Киев • УНН
В Украине разоблачена схема вывода активов подсанкционной горнодобывающей компании в Житомирской и Киевской областях. Организаторы передавали контроль над активами фиктивным компаниям для получения прибыли и уклонения от взыскания имущества.
В Украине разоблачили схему вывода активов подсанкционной горнодобывающей компании в Житомирской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в 2023–2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокирования активов, организовало схему вместе с другим предпринимателем и несколькими соучастниками.
Они организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании
В прокуратуре отметили, что злоумышленники подделали документы и внесли несанкционированные изменения в государственные реестры.
Контроль над активами передали фиктивным компаниям с целью дальнейшего получения прибыли
В дальнейшем фиктивные компании, как отмечают следователи, передавали активы новосозданным юридическим лицам, которые оставались под фактическим контролем организаторов.
Активы использовались в хозяйственной деятельности новых предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства
В настоящее время одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен
В то же время, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, "вопрос о мерах пресечения другим участникам схемы пока решается". Расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.
Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст20.06.25, 14:34 • 2230 просмотров