Схема на 100 миллионов: в Украине разоблачили незаконный вывод активов горнодобывающей компании

В Украине разоблачили схему вывода активов подсанкционной горнодобывающей компании в Житомирской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в 2023–2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокирования активов, организовало схему вместе с другим предпринимателем и несколькими соучастниками.

Они организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники подделали документы и внесли несанкционированные изменения в государственные реестры.

Контроль над активами передали фиктивным компаниям с целью дальнейшего получения прибыли – заявили в ведомстве.

В дальнейшем фиктивные компании, как отмечают следователи, передавали активы новосозданным юридическим лицам, которые оставались под фактическим контролем организаторов.

Активы использовались в хозяйственной деятельности новых предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства – сказали в Генпрокуратуре.

В настоящее время одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен – отметили в ведомстве.

В то же время, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, "вопрос о мерах пресечения другим участникам схемы пока решается". Расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

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