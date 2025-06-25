Схема на 100 миллионов: в Украине разоблачили незаконный вывод активов горнодобывающей компании

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
10:31 • 3118 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
08:58 • 14345 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО
Эксклюзив
08:45 • 22337 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
08:15 • 19939 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра
24 июня, 17:47 • 46283 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 87308 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 91543 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 110808 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 120453 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 122181 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
43%
745мм
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: ранены два человека, повреждены жилые дома25 июня, 00:59 • 26395 просмотра
Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"25 июня, 02:03 • 35401 просмотра
Вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей - ВМС25 июня, 03:14 • 28105 просмотра
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно07:18 • 28276 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 16591 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 9978 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 86134 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 129025 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 132743 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 171926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Марк Рютте
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Франция
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 29542 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 37989 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 51566 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 126309 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 203349 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Тесла Модель Y
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ядерная бомба B61

Схема на 100 миллионов: в Украине разоблачили незаконный вывод активов горнодобывающей компании

Киев • УНН

 • 472 просмотра

В Украине разоблачена схема вывода активов подсанкционной горнодобывающей компании в Житомирской и Киевской областях. Организаторы передавали контроль над активами фиктивным компаниям для получения прибыли и уклонения от взыскания имущества.

Схема на 100 миллионов: в Украине разоблачили незаконный вывод активов горнодобывающей компании

В Украине разоблачили схему вывода активов подсанкционной горнодобывающей компании в Житомирской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в 2023–2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокирования активов, организовало схему вместе с другим предпринимателем и несколькими соучастниками.

Они организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании

– сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники подделали документы и внесли несанкционированные изменения в государственные реестры.

Контроль над активами передали фиктивным компаниям с целью дальнейшего получения прибыли

 – заявили в ведомстве.

В дальнейшем фиктивные компании, как отмечают следователи, передавали активы новосозданным юридическим лицам, которые оставались под фактическим контролем организаторов.

Активы использовались в хозяйственной деятельности новых предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства

– сказали в Генпрокуратуре.

В настоящее время одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен

– отметили в ведомстве.

В то же время, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, "вопрос о мерах пресечения другим участникам схемы пока решается". Расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст20.06.25, 14:34 • 2230 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Киевская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9