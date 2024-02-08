Скандал у Дніпрі: полк особливого призначення розформують, а спецпризначенців таки переведуть у бригаду "Лють"

У Дніпрі розформують полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати у складі штурмової бригади "Лють". Про це заявив заступник голови Національної поліції України генерал поліції Олександр Фацевич, передає УНН.

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На тлі інциденту з дніпровськими спецпризначенцями він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення поліцейські різних служб, в тому числі і підрозділів особливого призначення всіх областей України встали до оборони і захисту держави

Реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють" в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України" - резюмував Фацевич.

Він додав, що поліціянти, які відмовляться переходити у штурмову бригаду, будуть звільнені з врученням повісток.

За його словами, один з керівників ГУНП, який був на відео поліціянтів, після розголошення ситуації особисто написав рапорт і буде переведений у штурмову бригаду на одну з керівних посад.

Контекст

Минулого тижня в соцмережах з'явилось відео зборів поліціянтів у Дніпропетровській області. Як зазначається, на зібранні йшлося про переведення правоохоронців до штурмової бригади "Лють", на що ті були незгодні.

Після розголосу у Нацполіції зазначили, що з’ясують всі обставини та "ухвалять відповідні рішення".

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону заявив, що Якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять.