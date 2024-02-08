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Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"

Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 10:39  •  13493 просмотра

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Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".

В Днепре расформируют полк  полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють". Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины генерал полиции Александр Фацевич, передает УНН.

Детали 

На фоне инцидента с днепровскими спецназовцами он отметил, что от начала полномасштабного вторжения полицейские различных служб, в том числе и подразделений особого назначения всех областей Украины встали к обороне и защите государства

Реагируя на единичный и недопустимый факт, имевший место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины"

- резюмировал Фацевич.

Он добавил, что полицейские, которые откажутся переходить в штурмовую бригаду, будут уволены с вручением повесток.

По его словам, один из руководителей ГУНП, который был на видео полицейских, после разглашения ситуации лично написал рапорт и будет переведен в штурмовую бригаду на одну из руководящих должностей.

Контекст 

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео собрания полицейских в Днепропетровской области. Как отмечается, на собрании речь шла о переводе правоохранителей в штурмовую бригаду "Лють", на что те были не согласны.

После огласки в Нацполиции отметили, что выяснят все обстоятельства и "примут соответствующие решения". 

Напомним,

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону заявил, что Если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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dneprДнепр
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина
Скандал у Дніпрі: полк особливого призначення розформують, а спецпризначенців таки переведуть у бригаду "Лють"
Scandal in Dnipro: Special Forces regiment to be disbanded, but commandos to be transferred to 'Luty' brigade
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Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"

Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".

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