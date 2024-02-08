Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"
Киев • УНН
Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".
В Днепре расформируют полк полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють". Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины генерал полиции Александр Фацевич, передает УНН.
Детали
На фоне инцидента с днепровскими спецназовцами он отметил, что от начала полномасштабного вторжения полицейские различных служб, в том числе и подразделений особого назначения всех областей Украины встали к обороне и защите государства
Реагируя на единичный и недопустимый факт, имевший место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины"
Он добавил, что полицейские, которые откажутся переходить в штурмовую бригаду, будут уволены с вручением повесток.
По его словам, один из руководителей ГУНП, который был на видео полицейских, после разглашения ситуации лично написал рапорт и будет переведен в штурмовую бригаду на одну из руководящих должностей.
Контекст
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео собрания полицейских в Днепропетровской области. Как отмечается, на собрании речь шла о переводе правоохранителей в штурмовую бригаду "Лють", на что те были не согласны.
После огласки в Нацполиции отметили, что выяснят все обстоятельства и "примут соответствующие решения".
Напомним,
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону заявил, что Если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.
Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"
Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".
На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.
Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник
Заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.
Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ
В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.
Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области
Премьер-министр провел совещание по вопросам Кировоградской области, включая разработку стратегии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и усиление обороноспособности региона.
Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что, исходя из прошлой статистики российских ракетных атак на Украину, трудно предсказать время следующего удара из-за разной периодичности между атаками.
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники
Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.
Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.
Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские войска усилили атаки вокруг Авдеевки и провели ротацию дополнительных войск на линии фронта в городе, который остается ключевым объектом их наступательных усилий.