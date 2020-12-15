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Ситуація з угорською нацменшиною: СММ ОБСЄ відвідала Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Закарпатській обласній прокуратурі відбулася зустріч із представниками Івано-Франківського відділення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні — керівником Девідом Піґе та спостерігачем Денешем Декань. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

Ситуація з угорською нацменшиною: СММ ОБСЄ відвідала Закарпаття

Зазначається, що участь у заході взяли керівник обласної прокуратури Дмитро Казак, його перший заступник Іван Косей, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Денис Гіряк та начальниця відділу міжнародно-правового співробітництва Олеся Палінчак.

“У ході діалогу обговорили ситуацію, яка склалася довкола угорської нацменшини, що проживає на території області. Дмитро Казак запевнив представників СММ ОБСЄ в неупередженості правоохоронців і відповідності їх дій кримінальному процесуальному законодавству. Міжнародні гості озвучили думку, що Закарпаття — той регіон, де нацменшини співіснують гармонійно, а ситуація, яка склалася, — виняток, а не закономірність”, — повідомили в прокуратурі Закарпаття.

Додається, що прокурори дали обґрунтовані відповіді на уточнюючі питання, якими цікавилися представники СММ ОБСЄ, та висловили відкритість до подальшого діалогу й партнерства.

Як повідомляв УНН, раніше Угорщина звернулася до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання в політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні “тривають незрозумілі політичні гойдалки з приводу угорських партій і угорської меншини”.

Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео з погрозами, на яких видно символіку “Правого сектора”, на адресу українських громадян угорського походження.

У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

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