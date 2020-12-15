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Ситуация с венгерским нацменьшинством: СММ ОБСЕ посетила Закарпатье

Киев • УНН

 • 13976 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Закарпатской областной прокуратуре состоялась встреча с представителями Ивано-Франковского отделения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине — руководителем Дэвидом Пиге и наблюдателем Денешах Декане. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

Ситуация с венгерским нацменьшинством: СММ ОБСЕ посетила Закарпатье

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководитель областной прокуратуры Дмитрий Казак, его первый заместитель Иван Косей, прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы Денис Гиряк и начальница отдела международно-правового сотрудничества Олеся Палинчак.

“В ходе диалога обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг венгерского нацменьшинства, проживающего на территории области. Дмитрий Казак заверил представителей СММ ОБСЕ в беспристрастности правоохранителей и соответствии их действий уголовно-процессуальному законодательству. Международные гости озвучили мнение, что Закарпатье — тот регион, где нацменьшинства сосуществуют гармонично, а ситуация, которая сложилась, — исключение, а не закономерность”, — сообщили в прокуратуре Закарпатья.

Добавляется, что прокуроры дали обоснованные ответы на уточняющие вопросы, которыми интересовались представители СММ ОБСЕ, и выразили открытость к дальнейшему диалогу и партнерству.

Как сообщал УНН, ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Напомним, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

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