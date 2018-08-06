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Система електронних платежів НБУ обробляє 97% міжбанківських переказів

Система електронних платежів НБУ обробляє 97% міжбанківських переказів

Київ • УНН

 • 6983 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Через СЕП НБУ здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, передає УНН з посиланням на повідомлення Нацбанку.

“Сьогодні через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках — 3% таких переказів”, — розповіли у Нацбанку.

Довідка УНН.

Станом на 1 липня 2018 року учасниками СЕП є 177 установ — Нацбанк, всі банки України та їх філії, Державна казначейська служба та її управління обласного рівня. Ця система забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших учасників системи.

У І півріччі 2018 року СЕП оброблено 168 579 тис. початкових платежів на суму 12 трлн грн. У середньому за день оброблялося 1 382 тис. початкових платежів на суму 100 млрд грн.

При цьому 94% від загальної кількості усіх початкових платежів надіслано до системи банками та їх філіями.

Нагадаємо, Нацбанк продовжив роботу системи електронних платежів до 20 години.

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