Система электронных платежей НБУ обрабатывает 97% межбанковских переводов

“Сегодня через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках — 3% таких переводов”, — рассказали в Нацбанке.

Справка УНН.

По состоянию на 1 июля 2018 года участниками СЭП является 177 учреждений — Нацбанк, все банки Украины и их филиалы, Государственная казначейская служба и ее управления областного уровня. Эта система обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.

В I полугодии 2018 года СЭП обработано 168 579 тыс. начальных платежей на сумму 12 трлн грн. В среднем за день обрабатывалось 1 382 тыс. начальных платежей на сумму 100 млрд грн.

При этом 94% от общего количества всех начальных платежей направлены в систему банками и их филиалами.

Напомним, Нацбанк продлил работу системы электронных платежей до 20 часов.