Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. По Україні у четвер, 28 листопада, пройдуть дощі, на Закарпатті - сильні. Вранці в Україні - туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"28 листопада хмарно з проясненнями. У західних, вночі також і в східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Закарпатті значний дощ; на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.
На більшій частині території країни вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9°, на Одещині та в Криму до 13°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.