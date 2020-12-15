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Синоптики прогнозують холодніші ночі до кінця робочого тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. По Україні до кінця робочого тижня, 17-19 грудня, нічна температура повітря знизиться до 4 градусів морозу, що нижче, ніж було напередодні. Загалом погода суттєво не зміниться, переважно без опадів, лише завтра на сході очікується дощ з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують холодніші ночі до кінця робочого тижня

"У наступні три доби в більшості областей без істотних опадів, лише завтра у східних областях дощ з мокрим снігом, ожеледь", - повідомили синоптики.

На дорогах, крім південної частини, очікується місцями ожеледиця. Вночі та вранці 16 грудня у західних, північних, центральних та Одеській областях туман.

"Температура вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та заході країни вдень 1-6° тепла", - додали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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