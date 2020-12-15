Синоптики прогнозируют усиление мороза ночью до конца рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По Украине до конца рабочей недели, 17-19 декабря, ночная температура воздуха снизится до 4 градусов мороза, что ниже, чем было накануне. В общем погода существенно не изменится, преимущественно без осадков, лишь завтра на востоке ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в большинстве областей без существенных осадков, только завтра в восточных областях дождь с мокрым снегом, гололед", - сообщили синоптики.
На дорогах, кроме южной части, ожидается местами гололедица. Ночью и утром 16 декабря в западных, северных, центральных и Одесской областях туман.
"Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и западе страны днем 1-6° тепла", - добавили синоптики.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.