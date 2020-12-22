Синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво

"Завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, в наступні дві доби по всій країні часом мокрий сніг та дощ, подекуди, крім півдня, ожеледь, на дорогах ожеледиця, 24 грудня на Правобережжі туман", - повідомили синоптики.

Температура завтра у східних, Сумській і Полтавській областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

"Протягом 24-25 грудня в Україні підвищення температури на 2-5°", - додали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.