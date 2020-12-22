Синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине 24-25 декабря, когда сочельник и Рождество Христово празднуют христиане западного обряда, ожидается дождь с мокрым снегом, придет определенное потепление. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране временами мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица, 24 декабря на Правобережье туман", - сообщили синоптики.
Температура завтра в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в западных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
"В течение 24-25 декабря в Украине повышение температуры на 2-5°", - добавили синоптики.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.