Синоптики дали прогноз погоди на 8 березня

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Міжнародний жіночий день в Україні буде без істотних опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"7-8 березня в Україні без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, 7 березня в Україні, 8 березня на сході місцями 1-3° морозу; вдень 10-16° тепла, 7 березня у північних та східних областях 4-10° тепла", - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що 7-8 березня на Київщині без істотних опадів. Температура 7 березня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла; 8 березня вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомляв УНН, в Україні у понеділок, 4 березня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - 25 м/с, оголошено штормове попередження.

Крім того, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди, температура вдень прогріється до 8-15 градусів вище нуля.

Українські Національні Новини

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