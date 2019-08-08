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Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Очкується, що на початку наступного тижня в Україні буде переважно без опадів. Про це УНН повідомили в УкрГідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що 12- 13 серпня в Україні буде суха погода.

Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-32°.

Що ж до кінця поточного тижня, то на вихідних, 10-11 серпня, очікується мінлива хмарність.

Вночі 10 серпня в Україні, крім західної частини, вдень 11 серпня на Волині, Рівненщині та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, на півдні та Закарпатті місцями 30-32°.

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