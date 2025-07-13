Сіннер перемагає Алькараса на Вімблдоні, здобуваючи історичний титул

Перший номер світового чоловічого тенісного рейтингу Яннік Сіннер став переможцем Вімблдона. У фінальному поєдинку італієць переміг другу ракетку світу, іспанця Карлоса Алькараса, повідомляє УНН.

Деталі

Зустріч тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 на користь Сіннера.

За поєдинок італієць 8 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Алькарас виконав 15 ейсів, зробив 7 помилок на подачі та 7 брейків.

Додамо, що суперники провели тринадцятий очний поєдинок: італієць переміг вп'яте і взяв реванш за поразку від Алькараса у фіналі Ролан Гаррос.

Сіннер вперше зіграв у фіналі Вімблдона і здобув свій 5 титул турнірів Grand Slam, ставши першим італійцем, який переміг на британському мейджорі.

Нагадаємо

На початку 2025 року WADA дискваліфікувало Янніка Сіннера на період з 9 лютого по 4 травня 2025 року через виявлення клостеболу. Тенісист мав повернутися до тренувань з 13 квітня 2025 року.

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