Синнер побеждает Алькараса на Уимблдоне, завоевывая исторический титул

Первый номер мирового мужского теннисного рейтинга Янник Синнер стал победителем Уимблдона. В финальном поединке итальянец победил вторую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса, сообщает УНН.

Детали

Встреча длилась 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

За поединок итальянец 8 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и 4 брейка. Алькарас выполнил 15 эйсов, сделал 7 ошибок на подаче и 7 брейков.

Добавим, что соперники провели тринадцатый очный поединок: итальянец победил в пятый раз и взял реванш за поражение от Алькараса в финале Ролан Гаррос.

Синнер впервые сыграл в финале Уимблдона и завоевал свой 5-й титул турниров Grand Slam, став первым итальянцем, победившим на британском мейджоре.

Напомним

В начале 2025 года WADA дисквалифицировало Янника Синнера на период с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за обнаружения клостебола. Теннисист должен был вернуться к тренировкам с 13 апреля 2025 года.

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